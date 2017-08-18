Волейболистки РФ провели два контрольных матча с Болгарией

Женская сборная России по волейболу в рамках подготовки к Всемирному кубку чемпионов, который пройдёт 5-10 сентября в Японии, и чемпионату Европы (22 сентября – 1 октября, Азербайджан и Грузия) провела на базе в подмосковном Новогорске два контрольных матча с командой Болгарии. Оба поединка, по договорённости соперников, состояли из четырёх сетов. Первая встреча завершилась вничью – 2:2. Во второй победу одержали россиянки — 4:0.

Среди самых результативных в составе россиянок были Наталия Гончарова, Ирина Королёва, Ирина Воронкова, Ирина Фетисова и Екатерина Евдокимова.