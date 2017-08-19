Бирлова и Макрогузова проиграли в 1/4 финала ЧЕ по пляжному волейболу в Юрмале

Россиянка Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова в четвертьфинале чемпионата Европы по пляжному волейболу в Юрмале уступили полькам Кинге Колосинской и Ягоде Грущиньской.

За выход в финал представительницы Польши поспорят с немками Надей Глёнтцке и Юлией Грёснер, переигравшими своих соотечественниц Лауру Людвиг и Киру Валкенхорст в трёх сетах.

Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Юрмала, Латвия

Женщины. Четвертьфинал

Е. Бирлова/Н. Макрогузова (Россия) — К. Колосинска/Я. Грущиньская (Польша) — 0:2 (10:21, 22:24).