Россияне проиграли Аргентине на ЧМ U19 в Бахрейне

Сборная России среди игроков не старше 19 лет во втором туре группового этапа чемпионата мира в Бахрейне уступила в четырёх партиях национальной команде Аргентины. В составе подопечных Андрея Ноздрина самым результативным стал Иван Кузнецов, набравший 13 очков.

Накануне российские волейболисты оказались сильнее команды Турции и в понедельник, 21 августа, встретятся со сборной Чили. В группе С выступают также корейцы.

Юниоры. Чемпионат мира U19. Бахрейн

Группа С. 2-й тур

Аргентина — Россия — 3:1 (20:25, 25:13, 25:23, 26:24).