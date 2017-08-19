Волейболистки РФ одержали вторую победу на ЧМ U18, обыграв команду США

Сборная России по волейболу одержала вторую победу подряд на чемпионате мира U18 среди девушек, который проходит в Санта-Фе (Аргентина). В матче второго тура в группе В подопечные Александра Карикова в трёх партиях взяли верх над командой США со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 25:19). Самой результативной в составе сборной России стала диагональная Оксана Якушина, набравшая 17 очков (4 из них — на блоке, 3 – на подаче). 10 очков принесла команде доигровщица Полина Шеманова.

Накануне также в трёх партиях действующие чемпионки Европы взяли верх над сверстницами из Мексики. 21 и 22 августа россиянкам предстоит сыграть в группе с командами Беларуси и Бразилии.

Волейбол. Чемпионат мира U18. Девушки. Аргентина

Группа В. 2-й тур

Россия – США — 3:0 (25:17, 25:20, 25:19).