Задержанный перед футбольным матчем Спиридонов оштрафован на 500 рублей

Чемпион Европы и двукратный победитель Мировой лиги в составе сборной России по волейболу, доигровщик «Енисея» и известный болельщик московского футбольного «Спартака» Алексей Спиридонов не сумел попасть на матч 7-го тура российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Локомотивом» (3:4), проходивший на стадионе «Открытие Арена», так как по дороге был задержан полицией.

Позднее на своей странице в «Твиттере» Спиридонов сообщил, что был выпущен, заплатив штраф в размере 500 рублей. На стадион волейболист уже не успел.