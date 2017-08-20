Молодёжная сборная РФ по волейболу одержала 3-ю победу на ЧМ U23 со счётом 4:0

Молодёжная сборная России по волейболу одержала третью победу подряд на чемпионате мира U23, который проходит в Каире (Египет) по новым экспериментальным правилам счёта. Соперники играют до четырёх выигранных партий (каждая из них – до 15 очков или до разницы в два мяча).

В матче третьего тура в группе В подопечные Андрея Воронкова взяли верх над командой Китая со счётом 4:0 (15:8, 15:11, 15:11, 15:11). Самым результативным в составе россиян стал Сергей Пирайнен, набравший 11 очков. 10 баллов записал на свой счёт Денис Богдан. По 9 очков принесли команде Алексей Кононов и Кирилл Урсов.

Ранее россияне также в четырёх партиях обыграли команды Алжира и Турции. 21 августа сборная России встретится с командой Аргентины.

Волейбол. Чемпионат мира U23. Мужчины. Каир, Египет

Группа В. 3-й тур

Россия – Китай — 4:0 (15:8, 15:11, 15:11, 15:11).