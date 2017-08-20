Волейболисты РФ начали защиту титула на Универсиаде с победы над Гонконгом

Мужская студенческая сборная России по волейболу начала защиту титула на летней Универсиаде в Китайском Тайбэе с победы над командой Гонконга со счётом 3:0 (25:20, 25:17, 25:14). Самыми результативными в составе российской сборной стали Сергей Никитин, набравший 12 очков, и Евгений Баннов, записавший на свой счёт 11 баллов.

21 августа россияне сыграют со сборной Австралии. Также в группе С выступают команды Чехии, Румынии и Чили. В четвертьфинал выходят по две лучшие команды из каждой из четырёх групп.

Универсиада. Волейбол. Мужчины. Группа С. 1-й тур

Россия – Гонконг — 3:0 (25:20, 25:17, 25:14).