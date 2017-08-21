Сборная России обыграла сборную Австралию на групповом этапе Универсиады

Мужская сборная России по волейболу победила сборную Австралии в матче группового этапа на Универсиаде в Тайбэе.



Встреча группы C завершилась со счётом 3:0 (33:31, 25:21, 25:20). При этом самым результативным игроком матча стал волейболист сборной Австралии Пол Вилес, набравший 15 очков.



После двух матчей группового этапа Россия лидирует, опережая Чехию по дополнительным показателям. В четвертьфинал соревнований выйдут по две лучшие команды из каждой группы.



В следующем матче турнира сборная России сыграет со сборной Румынии.



Универсиада завершится 30 августа.