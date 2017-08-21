Волейболисты РФ обыграли команду Чили на чемпионате мира U19

На юниорском чемпионате мира U19 в Бахрейне мужская сборная России в матче третьего тура в трёх сетах обыграла команду Чили со счётом 3:0 (25:17, 25:11, 25:15). Самым результативным в составе россиян стал блокирующий Виталий Дикарёв, набравший 15 очков. 11 баллов на счету его коллеги по амплуа Артёма Мельникова, 10 очков принёс команде доигровщик Иван Кузнецов.

Это вторая победа подопечных Андрея Ноздрина на турнире. Ранее россияне выиграли у Турции (3:0) и уступили Аргентине (1:3). В заключительном матче группового турнира соперниками сборной России станут корейские волейболисты.

Волейбол. Чемпионат мира U19. Юниоры

Группа С. 3-й тур

Россия – Чили — 3:0 (25:17, 25:11, 25:15).