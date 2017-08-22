Воронков: волейболисты сборной России показали, как умеют играть друг за друга

Главный тренер сборной России России U23 Андрей Воронков прокомментировал победу над Аргентиной (4:0), ставшую для его подопечных четвёртой подряд на чемпионате мира в Египте, который проходит по экспериментальным правилам.

«Я очень горжусь своей командой. Ребята показали, насколько могут быть хороши в трудных ситуациях, как умеют играть друг за друга. Мы понимали, что этот матч очень важен для распределения мест в группе. Результат имел значение не только для России и Аргентины, но и для Ирана. После проигранного пятого сета мы показали, что сильны в психологическом план. Аргентина — хорошая команда, с отличным связующим, доигровщиками и игрой в защите», — приводит слова Воронкова пресс-служба турнира.