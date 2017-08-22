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Воронков: волейболисты сборной России показали, как умеют играть друг за друга

22 августа 2017, вторник. 07:05 Волейбол

Главный тренер сборной России России U23 Андрей Воронков прокомментировал победу над Аргентиной (4:0), ставшую для его подопечных четвёртой подряд на чемпионате мира в Египте, который проходит по экспериментальным правилам.

«Я очень горжусь своей командой. Ребята показали, насколько могут быть хороши в трудных ситуациях, как умеют играть друг за друга. Мы понимали, что этот матч очень важен для распределения мест в группе. Результат имел значение не только для России и Аргентины, но и для Ирана. После проигранного пятого сета мы показали, что сильны в психологическом план. Аргентина — хорошая команда, с отличным связующим, доигровщиками и игрой в защите», — приводит слова Воронкова пресс-служба турнира.

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Источник: Официальный сайт Международной федерации волейбола Сообщить об ошибке
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Молодёжная сборная России — Волейбол Андрей Воронков
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