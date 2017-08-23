Волейболистки РФ вышли в четвертьфинал ЧМ U18, обыграв кореянок

Женская сборная России по волейболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира U18, который проходит в Аргентине. В матче 1/8 финала российские волейболистки взяли верх над ровесницами из Южной Кореи со счётом 3:1 (25:17, 25:16, 18:25, 25:18). Самой результативной в составе россиянок стала Полина Шеманова, набравшая 20 очков. 14 очков принесла команде Валерия Шевчук, 8 очков на счету Виктории Пушиной.

Волейбол. Чемпионат мира U18. Девушки. Аргентина

1/8 финала

Россия — Южная Корея — 3:1 (25:17, 25:16, 18:25, 25:18).