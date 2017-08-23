Волейболисты РФ вышли в полуфинал ЧМ U23 и сыграют с Бразилией

Мужская молодёжная сборная России по волейболу завершила групповой турнир чемпионата мира U23 поражением во встрече с командой Ирана в семи партиях со счётом 3:4 (11:15, 15:12, 15:10, 13:15, 15:13, 18:20, 11:15). Самым результативным в составе россиян стал Денис Богдан, набравший 18 очков. 16 баллов принёс команде Сергей Пирайнен, по 11 очков записали на свой счёт Кирилл Урсов и Иван Яковлев.

Выиграв этот матч, сборная Ирана сравнялась с командами Аргентины и России по числу побед (4) в группе В, но по очкам заняла третье место, оставшись за чертой полуфинала.

В полуфиналах 24 августа встретятся сборные России и Бразилии, Аргентины и Кубы.

Волейбол. Чемпионат мира U23. Мужчины. Группа В. 5-й тур. Египет

Россия — Иран — 3:4 (11:15, 15:12, 15:10, 13:15, 15:13, 18:20, 11:15).