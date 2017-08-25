Шляпников: сборная России была лучше Болгарии во всех аспектах

Главный тренер мужской сборной России Сергей Шляпников прокомментировал победу над Болгарией (3:0) в матче первого тура группы С на чемпионате Европы, который проходит в Польше.

«Мы были лучше соперника во всех аспектах игры. Мы допустили меньше ошибок. Но мы должны помнить, что это наш первый матч на чемпионате Европы. Я доволен победой и считаю, что это важный первый шаг. Моя команда теперь проведёт сложный матч со Словенией, которая неожиданно стала серебряным призёром два года назад. Кроме того, мы не знаем, на что способны испанцы», — приводит слова Шляпникова официальный сайт CEV.