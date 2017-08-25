Абаев: игра на подаче и блоке помогла одолеть Францию в четвертьфинале ЧМ U19

Капитан сборной России по волейболу Константин Абаев прокомментировал победу над сборной Франции в четвертьфинале чемпионата мира U19 (3:2).

«Франция — очень хорошая команда. Но, думаю, мы на самом деле больше хотели выиграть, стремились к победе, у нас было больше силы воли. Перед пятой партией тренер попросил нас показать все свои эмоции на площадке. В начале матча у нас было немало проблем, мы не так чтобы хорошо играли, но французы слишком часто ошибались. Позже мы улучшили нашу игру на подаче и блоке, что и помогло нам победить и выйти в полуфинал», — приводит слова Абаева пресс-служба турнира.

В полуфинале сборная России сыграет с командой Японии.