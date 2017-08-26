Волейболистки сборной России вышли в полуфинал ЧМ U18, выиграв у японок

Женская сборная России по волейболу одержала победу над соперницами из Японии и вышла в полуфинал чемпионата мира среди игроков не старше 18 лет.



Матч состоялся в аргентинском городе Росарио. Россиянки не отдали соперницам ни одной партии — 25:22, 25:17, 32:30.



В полуфинале чемпионата мира российская команда сыграет с победителем матча сборной Аргентины и национальной команды Доминиканской Республики.



Волейбол. Чемпионат мира U18. Девушки. Аргентина

Четвертьфинал

Россия – Япония – 3:0 (25:22, 25:17, 32:30).