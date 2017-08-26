Сборная России по волейболу одержала вторую победу на ЧЕ, обыграв Словению

Мужская сборная России по волейболу одержала вторую победу на чемпионате Европы, который проходит в Кракове (Польша). В матче второго тура в группе С подопечные Сергея Шляпникова в трёх сетах взяли верх над сборной Словении со счётом 3:0 (27:25, 30:28, 25:22). Самым результативным в составе сборной России стал Максим Михайлов, набравший 15 очков. 12 баллов записал на свой счёт Дмитрий Волков. Максим Жигалов трижды подал навылет, а Артём Вольвич набрал 4 очка на блоке.

В первом матче на турнире российские волейболисты обыграли сборную Болгарии (3:0). В заключительном матче группового турнира россияне сыграют 28 августа с испанцами.

Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Краков, Польша

Группа С. 2-й тур

Россия – Словения — 3:0 (27:25, 30:28, 25:22).