Абаев: победа над Японией и выход в финал не стали для сборной РФ неожиданностью

Капитан юниорской сборной России по волейболу Константин Абаев прокомментировал победу над командой Японии (3:0) и выход в финал чемпионата мира U19.

«Мы рады сегодняшней победе. Япония — хорошая команда с уверенным приёмом и отличным диагональным – возможно, лучшим диагональным турнира. Сегодня мы провели хорошую игру – мы здорово подавали и качественно играли на блоке. Победа над Японией и выход в финал не стали для нас неожиданностью. Нам известны наши возможности, и мы знали, что нам по силам играть в финале», — приводит слова Абаева пресс-служба турнира.