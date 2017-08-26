В Петербурге прошла презентация волейбольного клуба «Зенит»

В Санкт-Петербурге прошла презентация волейбольного клуба «Зенит». На торжественном мероприятии, которое организовали в отеле Paklane, присутствовали члены администрации города и первые лица «Газпрома». Ведущими церемонии стали знаменитый комментатор Геннадий Орлов и певица Юлия Коган, сообщает Piter.tv.

Были представлены игроки петербургского клуба, которые будут защищать честь «Зенита» в Суперлиге. Среди них олимпийский чемпион Александр Волков и чемпион Америки Ореоль Камехо, а также Сергей Червяков, Артем Зеленков, Павел Панков, Денис Черейский, Евгений Сивожелез, Денис Шипотько, Маркус Нильссон, Филипп Воронков, Максим Шульгин, Андрей Ащев, Александр Болдырев и Валерий Комаров.

Позднее спортсмены, а также главный тренер команды Александр Климин общались с представителями прессы. Тренер подчеркнул, что понимает всю возложенную на него ответственность, что вместе с игроками готов к поставленным задачам — попасть в еврокубки, а также побеждать в национальном чемпионате.

Уже через два дня, 28 августа, в рамках Кубка России «Зенит» сыграет с «Динамо — ЛО». Матч пройдет. Первая игра чемпионата России пройдет 10 сентября. Петербуржцы встретятся с московским «Динамо».