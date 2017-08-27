Ноздрин: концовку третьей партии полуфинала сборная РФ выиграла благодаря блоку

Главный тренер юниорской сборной России по волейболу Андрей Ноздрин прокомментировал победу над Японией (3:0) и выход команды в финал чемпионата мира U19.

«Это был очень тяжёлый матч — нервный и опасный. Во втором сете у нас были некоторые проблемы из-за их быстрых атак, но концовку третьей партии мы выиграли благодаря нашему блоку.

Турнир заканчивается, и все команды сейчас очень устали. Не могу сказать, что мы готовы к финалу на все 100%, но уверен, что усталость ощущают все команды. Чтобы играть на таком турнире, волейболистам нужна очень хорошая физическая подготовка», — приводит слова Ноздрина официальный сайт турнира.

В финале 27 августа сборная России сыграет с командой Ирана, которая на данный момент проиграла только две партии на турнире — в стартовом матче Италии (2:3).