Сборная России среди девушек U18 проиграла в полуфинале ЧМ в Аргентине

Сборная России среди девушек не старше 18 лет в полуфинале чемпионата мира в Аргентине в трёх партиях уступила команде Доминиканской Республики.

За бронзовые награды россиянки поспорят со сборной Турции. Матч за третье место начнётся сегодня, 27 августа, в 23:00 по московскому времени. В финальной встрече сопротивление доминиканским волейболисткам окажут представительницы Италии, обыгравшие в своём полуфинале турчанок.

Девушки. Чемпионат мира U18. Аргентина

Полуфинал



Россия — Доминиканская Республика — 0:3 (17:25, 26:28, 21:25).