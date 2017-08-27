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Сборная России среди девушек U18 проиграла в полуфинале ЧМ в Аргентине

27 августа 2017, воскресенье. 14:44 Волейбол

Сборная России среди девушек не старше 18 лет в полуфинале чемпионата мира в Аргентине в трёх партиях уступила команде Доминиканской Республики.

За бронзовые награды россиянки поспорят со сборной Турции. Матч за третье место начнётся сегодня, 27 августа, в 23:00 по московскому времени. В финальной встрече сопротивление доминиканским волейболисткам окажут представительницы Италии, обыгравшие в своём полуфинале турчанок.

Девушки. Чемпионат мира U18. Аргентина
Полуфинал

Россия — Доминиканская Республика — 0:3 (17:25, 26:28, 21:25).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Молодёжная сборная России — Волейбол
Новости. Волейбол
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