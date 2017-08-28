Волейболистки РФ завоевали бронзовые медали ЧМ U18, обыграв Турцию

Волейболистки сборной России завоевали бронзовые медали чемпионата мира U18. В матче за третье место подопечные Александра Карикова в четырёх партиях обыграли сборную Турции со счётом 3:1 (25:21, 25:21, 16:25, 25:15). Самой результативной в составе сборной России стала Оксана Якушина, набравшая 17 очков. 14 баллов принесла команде Валерия Шевчук, 10 – Полина Шеманова.

Позднее в финале встретятся сборные Доминиканской Республики и Италии.

Волейбол. Чемпионат мира U18. Девушки. Аргентина

Матч за третье место

Россия – Турция — 3:1 (25:21, 25:21, 16:25, 25:15).