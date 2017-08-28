Фарджад: сборная Ирана лучше сыграла на ЧМ U19, чем команда России

Главный тренер сборной Ирана U19 Реза Фарджад поделился впечатлениями после победы на чемпионате мира в Бахрейне. В финале иранцы обыграли команду России со счётом 3:1 (25:20, 25:23, 21:25, 25:20).

«Моя команда лучше сыграла на чемпионате мира, чем сборная России. Это видно по всем восьми проведённым матчам, так что нет никаких вопросов. Мы не потерпели ни одного поражения. Мы 11 месяцев готовились к этому чемпионату мира. На чемпионате Азии мы стали четвёртыми позади Японии, Южной Кореи и Китая. Это стало отличной мотивацией для нас перед чемпионатом мира. Нам нужно было занять более высокое место, чем другие азиатские сборные», — цитирует Фарджада официальный сайт FIVB.