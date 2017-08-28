Российские волейболисты вышли в финал Универсиады в Китайском Тайбэе

Мужская студенческая сборная России в полуфинале летней Универсиады в Китайском Тайбэе в трёх партиях одержала победу над командой Японии со счётом 3:0 (25:18, 25:23, 25:22). 29 августа в финале Универсиады-2017 сборная России сыграет с командой Ирана.

Всемирная летняя Универсиада. Китайский Тайбэй

Мужчины. Полуфинал

Россия – Япония – 3:0 (25:18, 25:23, 25:22).

Универсиада в Китайском Тайбэе завершится 30 августа. Сборная России в неофициальном общекомандном медальном зачёте соревнований идёт четвёртой.