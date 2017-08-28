Эсфандиар: я очень доволен победой над РФ, наши тренеры проделали большую работу

Капитан сборной Ирана U19 Амирхоссейн Эсфандиар поделился впечатлениями после победы на чемпионате мира в Бахрейне. В финале иранцы обыграли команду России со счётом 3:1 (25:20, 25:23, 21:25, 25:20).

«Очень приятно видеть флаг нашей страны на первой строчке. Я очень доволен победой над Россией, потому что весь тренерский штаб проделал большую работу для подготовки команды. Я являюсь игроком, но много знаю о менталитете тренеров. Хочу поблагодарить FIVB за то, что меня признали самым ценным игроком. В нашей команде много талантливых волейболистов. Надеюсь, мы будем играть и во взрослой сборной», — цитирует Эсфандиара официальный сайт FIVB.