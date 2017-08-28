Шеманова: в матче со сборной Турции мы сделали всё, что смогли

Волейболистка сборной России U18 Полина Шеманова прокомментировала победу над командой Турции в матче за третье место на чемпионате мира в Аргентине со счётом 3:1 (25:21, 25:21, 16:25, 25:15).

«Мы сделали всё, что смогли. Победа была нашей главной целью в этот день, так что мы очень рады. Победу принесли наши хорошие подачи и блок. В третьем сете соперницы идеально действовали на подаче и доставили нам немало трудностей, но мы всё же сумели выиграть. Это самое важное», — приводит слова Шемановой официальный сайт FIVB.