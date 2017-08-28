«Белогорье» и «ФАКЕЛ» победили на КР, питерский «Зенит» проиграл «Динамо-ЛО»

Завершился первый тур предварительного этапа Кубка России среди мужчин. В зоне 1 в Санкт-Петербурге местный «Зенит» проиграл «Динамо» из Ленинградской области, во второй зоне «Белогорье» на своей площадке уверенно победило челябинское «Динамо». Добился успеха в стартовый день и новоуренгойский «ФАКЕЛ», а вот «Газпром-Югра» не смог оказать достойного сопротивления «Дагестану», проиграв со счётом 0:3.

Мужчины. Кубок России. Предварительный этап

Первый тур

Зона 1. Санкт-Петербург

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:15, 25:20, 25:23).

Зона 4. Белгород

«Белогорье» (Белгород) — «Динамо» (Челябинск) — 3:0 (25:16, 25:18, 25:21).



Зона 5. Серпухов

«ФАКЕЛ» (Новый Уренгой) — «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) — 3:1 (20:25, 26:24, 25:23, 25:14).

Зона 6. Махачкала

«Газпром-Югра» (Сургутский район) — «Дагестан» (Махачкала) — 0:3 (20:25, 18:25, 13:25).