Малых: в финале Универсиады было тяжело психологически, но все выдержали

Нападающая сборной России по волейболу Наталья Малых прокомментировала победу своей команды над сборной Японии со счётом 3:1 в финале Всемирной летней универсиады в Китайском Тайбэе.



«Мы стремились выиграть золото любой ценой, поскольку для нас это очень важно. Здесь собрано много молодых и опытных игроков, и, наверное, давно уже ничего не выигрывали. У нас была одна цель — только золото, нам это говорили. Но, если честно, было тяжело психологически, поскольку команда работала 28 дней всего с 2 выходными. Поэтому такое количество ошибок сделали, ещё и такой матч напряжённый. Но все выдержали, молодцы», — отметила Малых в эфире программы «Все на матч».

