175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Санкт-петербургский «Зенит» выиграл у казанского в матче Кубка России

29 августа 2017, вторник. 21:06 Волейбол

В шести зонах состоялись матчи второго тура предварительного этапа Кубка России по волейболу. Из результатов отметим победу санкт-петербургского «Зенита» над казанскими одноклубниками и поражение новосибирского «Локомотива» от «НОВЫ».

Волейбол. Мужчины. Кубок России. Предварительный этап. Второй тур
Зона 1, Санкт-Петербург

«Зенит» (Казань) – «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:3 (14:25, 18:25, 22:25).

«Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.) — АСК (Нижегородская область) — 3:0 (25:14, 25:15, 25:20).

Зона 2, Нижневартовск

«Динамо» (Москва) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:0 (25:17, 25:19, 25:17).

«Грозный» (Грозный) — «Ярославич» (Ярославль) — 0:3 (18:25, 24:26, 18:25).

Зона 3, Новосибирск

«Тархан» (Стерлитамак) – «Нефтяник» (Оренбург) — 3:1 (29:31, 25:16, 25:22, 25:19).

«Локомотив» (Новосибирск) – «НОВА» (Новокуйбышевск) — 2:3 (25:23, 27:29, 23:25, 25:18, 13:15).

Зона 4, Белгород

«Динамо» (Челябинск) – «Университет» (Барнаул) — 3:2 (25:20, 24:26, 24:26, 25:12, 15:13).

«Белогорье» (Белгород) – «Енисей» (Красноярск) — 3:1 (25:19, 22:25, 25:23, 25:23).

Зона 5, Серпухов

«ФАКЕЛ» (Новый Уренгой) – «Урал» (Уфа) — 3:1 (24:26, 28:26, 25:22, 25:19).

Зона 6, Махачкала

«Дагестан» (Махачкала) — МГТУ (Москва) — 3:1 (25:22, 26:24, 21:25, 25:21).

«Газпром-Югра» (Сургут) – «Кузбасс» (Кемерово) — 0:3 (18:25, 21:25, 19:25).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ВК Енисей МВК Белогорье МВК Газпром-Югра МВК Динамо Москва МВК Динамо-ЛО МВК Зенит-Казань МВК Кузбасс МВК Локомотив Новосибирск МВК Нефтяник МВК НОВА МВК Урал МВК ФАКЕЛ МВК Ярославич ВК Югра-Самотлор
Новости. Волейбол
29 августа 2017, вторник
21:06 Санкт-петербургский «Зенит» выиграл у казанского в матче Кубка России
17:25 Волейболисты РФ на тай-брейке проиграли команде Ирана в финале Универсиады
09:59 Клюка: я чувствую себя хорошо, всё идёт по плану
09:52 Шляпников: матч с Испанией показал, кто может сыграть в следующих встречах
04:17 Малых: в финале Универсиады было тяжело психологически, но все выдержали
00:59 Сборные Польши и Словении поспорят за право сыграть с Россией в 1/4 финала ЧЕ
28 августа 2017, понедельник
23:13 Сборная России победила Испанию на чемпионате Европы по волейболу
22:05 «Белогорье» и «ФАКЕЛ» победили на КР, питерский «Зенит» проиграл «Динамо-ЛО»
21:06 Сербы победили финнов, Германия обыграла Словакию на ЧЕ в Польше
19:05 «Зенит-Казань», «Локомотив» и московское «Динамо» добились побед на старте КР
17:24 Женская сборная России по волейболу победила на Универсиаде
16:55 Хтей: «Белогорье» провело переговоры со Спиридоновым по будущему сезону
16:03 Блокирующая Пушина включена в символическую сборную ЧМ U18
15:16 Шеманова: в матче со сборной Турции мы сделали всё, что смогли
14:15 Кариков: до сих пор не знаю, что случилось с девушками в полуфинале ЧМ U18
13:03 Эсфандиар: я очень доволен победой над РФ, наши тренеры проделали большую работу
11:59 Российские волейболисты вышли в финал Универсиады в Китайском Тайбэе
11:28 Дальхауссер и Лусена выиграли финал Мирового тура по пляжному волейболу
10:20 Фарджад: сборная Ирана лучше сыграла на ЧМ U19, чем команда России
09:32 Итальянки выиграли чемпионат мира U18, победив в финале доминиканок
01:10 Волейболистки РФ завоевали бронзовые медали ЧМ U18, обыграв Турцию
00:27 Тетюхин и Мельников вошли в символическую сборную чемпионата мира U19
27 августа 2017, воскресенье
22:01 Жигалов: на ЧЕ любая команда способна на сюрприз, поэтому нужно быть собранным
21:00 Волейболисты РФ стали серебряными призёрами ЧМ U19, уступив в финале Ирану
19:42 Власов: можно такой праздник волейбола тут устроить, если не настроиться
19:16 «Пляжники» РФ заняли весь пьедестал на ЧЕ U18 в Казани
17:58 Воронина и Бочарова выиграли ЧЕ U18 по пляжному волейболу
17:35 Шляпников: радует, что у сборной России достаточная глубина «скамейки»
15:52 Россияне победили сборную Аргентины в 1/4 финала Универсиады, уступая 0:2
14:44 Сборная России среди девушек U18 проиграла в полуфинале ЧМ в Аргентине
00:17 Ноздрин: концовку третьей партии полуфинала сборная РФ выиграла благодаря блоку
26 августа 2017, суббота
23:38 В Петербурге прошла презентация волейбольного клуба «Зенит»
22:59 Шляпников: в концовках партий со Словенией сборная РФ показала силу и характер
22:11 С. Тетюхин: Пашка, я горжусь тобой!
21:10 Абаев: победа над Японией и выход в финал не стали для сборной РФ неожиданностью
20:32 Сборная России по волейболу одержала вторую победу на ЧЕ, обыграв Словению
19:22 Волейболисты РФ вышли в финал ЧМ U19, обыграв Японию
15:32 Россиянки вышли в финал Универсиады, обыграв сборную Украины
04:29 Волейболистки сборной России вышли в полуфинал ЧМ U18, выиграв у японок
00:05 Богдан и Яковлев вошли в символическую сборную ЧМ U23
25 августа 2017, пятница
23:12 Михайлов: игра со Словенией на ЧЕ не менее важна, чем с Болгарией
20:53 Волейболисты РФ уступили Аргентине в финале ЧМ U23
20:44 Абаев: игра на подаче и блоке помогла одолеть Францию в четвертьфинале ЧМ U19
17:55 Юниорская сборная России вышла в полуфинал ЧМ U19 по волейболу, обыграв Францию
15:32 «Пляжники» Лямин и Красильников проиграли канадцам в 1/8 финала Мирового тура
Все новости RSS
Партнерский контент