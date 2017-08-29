Санкт-петербургский «Зенит» выиграл у казанского в матче Кубка России

В шести зонах состоялись матчи второго тура предварительного этапа Кубка России по волейболу. Из результатов отметим победу санкт-петербургского «Зенита» над казанскими одноклубниками и поражение новосибирского «Локомотива» от «НОВЫ».
Волейбол. Мужчины. Кубок России. Предварительный этап. Второй тур
Зона 1, Санкт-Петербург
«Зенит» (Казань) – «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:3 (14:25, 18:25, 22:25).
«Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.) — АСК (Нижегородская область) — 3:0 (25:14, 25:15, 25:20).
Зона 2, Нижневартовск
«Динамо» (Москва) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:0 (25:17, 25:19, 25:17).
«Грозный» (Грозный) — «Ярославич» (Ярославль) — 0:3 (18:25, 24:26, 18:25).
Зона 3, Новосибирск
«Тархан» (Стерлитамак) – «Нефтяник» (Оренбург) — 3:1 (29:31, 25:16, 25:22, 25:19).
«Локомотив» (Новосибирск) – «НОВА» (Новокуйбышевск) — 2:3 (25:23, 27:29, 23:25, 25:18, 13:15).
Зона 4, Белгород
«Динамо» (Челябинск) – «Университет» (Барнаул) — 3:2 (25:20, 24:26, 24:26, 25:12, 15:13).
«Белогорье» (Белгород) – «Енисей» (Красноярск) — 3:1 (25:19, 22:25, 25:23, 25:23).
Зона 5, Серпухов
«ФАКЕЛ» (Новый Уренгой) – «Урал» (Уфа) — 3:1 (24:26, 28:26, 25:22, 25:19).
Зона 6, Махачкала
«Дагестан» (Махачкала) — МГТУ (Москва) — 3:1 (25:22, 26:24, 21:25, 25:21).
«Газпром-Югра» (Сургут) – «Кузбасс» (Кемерово) — 0:3 (18:25, 21:25, 19:25).