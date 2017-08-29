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Хтей: в 1/4 финала ЧЕ по волейболу 20 тыс. человек будут болеть против России

29 августа 2017, вторник. 23:44 Волейбол

Олимпийский чемпион Игр-2012 в Лондоне Тарас Хтей прокомментировал выступление сборной России по волейболу на групповом этапе чемпионата Европы в Польше. Подопечные Сергея Шляпникова одержали три победы в трёх матчах, не проиграв ни одной партии. В четвертьфинале российские волейболисты 31 августа сыграют с победителем матча Польша – Словения.

«Российская сборная играет в хороший и комбинационный волейбол. Мне очень понравилось, что вышел Егор Клюка. Все увидели его готовность и желание играть. Наконец-то он залечил все свои болячки. Его присутствие в составе — большой плюс для национальной команды.

Думаю, что поляки действительно обыграют словенцев и попадут на нас. Но в волейболе, как и в спорте в целом, случаются чудеса. Два года назад как раз Словения обыграла Польшу, но при своих болельщиках хозяева сейчас вряд ли оступятся. Здесь важно молодым ребятам не замандражировать и совладать с эмоциями. До этого они играли практически при пустых трибунах, а в четвертьфинале на них придёт 20 тыс. человек, которые будут болеть против России. Важно не загнать себя, играть раскованно, с огоньком, как ребята и умеют.

Есть определённые опасения за некоторых наших волейболистов, но при этом практически все уже обкатаны во внутреннем первенстве и Лиге чемпионов. Эти ребята должны добывать результат, особенно с учётом того, что с ними в команде есть такие титулованные волейболисты, как Сергей Гранкин, Максим Михайлов, которые прошли огонь и воду в волейболе. Это глыбы нашего вида спорта. Находясь рядом с такими игроками, молодёжь не должна волноваться, а должна, наоборот, раскрываться. С точки зрения баланса у нас состав собран по идеальной формуле — опытные игроки, становившиеся олимпийскими чемпионами, и обкатанная молодёжь.

На чемпионате Европы нет Бразилии, поэтому на таких турнирах мы обязаны показать себя с лучшей стороны. Ребята не должны сомневаться в себе, а я поеду их поддержать на встречи плей-офф. Я верю в нашу сборную, в коллектив. У меня нет сомнений по поводу того, что с настроем будет полный порядок, а на то, чтобы вкатиться в игру, уйдёт минимальное количество времени.

Способна ли сборная России уехать из Польши с золотыми медалями? Конечно, ребятам это по силам. У нас сейчас собран очень сильный состав — опытные игроки вместе с теми, кто будет задавать тон в национальной команде в ближайшие годы. Сборной России по силам выиграть золото, но не хочется сглазить. Это я говорю как бывший спортсмен. Мы просто выходили на каждую игру и старались показывать всё лучшее», — приводит слова Хтея RT.

Добавили «позитивчика». Россия предсказуемо победила Испанию
Россияне лишь раз включились на полную мощь в третьем матче ЧЕ-2017 против испанцев. Этого было достаточно, чтобы легко победить – 3:0.
Источник: RT на русском Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная России - Волейбол Максим Михайлов Сергей Гранкин Сергей Шляпников Тарас Хтей
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29 августа 2017, вторник
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