Брянский: «НОВА» держала съём, наверное, это придало нам сил

Главный тренер новокуйбышевской «НОВЫ» Константин Брянский прокомментировал победу на новосибирским «Локомотивом» в матче предварительного этапа Кубка России со счётом 3:2 (23:25, 29:27, 25:23, 18:25, 15:13).

«Весь матч пытались найти «свою» игру и боролись в определённые моменты и с соперником, и с самими собой. «Локомотив» подавал очень хорошо, у нас же возникли проблемы с приёмом. Но мы держали съём, наверное, это нам придало сил. Также отмечу неплохую работу на блоке и в защите. Матч получился очень интересный и эмоциональный», — цитирует Брянского официальный сайт «Локомотива».