Ермаков: соперники не в того подавали планер, поэтому и проиграли

Либеро московского «Динамо» Артём Ермаков поделился впечатлениями после победы над нижневартовской «Югрой-Самотлор» в матче предварительного этапа Кубка России со счётом 3:0 (25:17, 25:19, 25:17).

“Первые игры. Воплощали тренерские задумки, наработки, налаживали взаимодействие. Мне кажется тренер соперника ошибся: не того игрока выбрали для подачи, не в того подавали планер, поэтому и проиграли. Подавали в игрока, который всё принимает у нас.

Напряжения сегодня не было. Были уверены в своих силах, в своей победе. Просто делали своё дело. И всё!” — цитирует Ермакова официальный сайт «Динамо».