Плачи: доволен игрой с «Уралом», хотя она была непростая

Главный тренер новоуренгойского «ФАКЕЛА» Камилло Плачи прокомментировал победу над уфимским «Уралом» в матче предварительного этапа Кубка России со счётом 3:1 (24:26, 28:26, 25:22, 25:19).

«Я доволен сегодняшней игрой, хотя она была непростая. Хорошо показал себя Андрей Иванников, на высоком уровне все 4 сета отыграл Павел Мороз. Положительную динамику могу отметить у нашего молодого блокирующего Никиты Крота – он шаг за шагом прибавляет в игре. Так что я могу только сказать спасибо своим игрокам за хорошую работу», — цитирует Плачи официальный сайт ВФВ.