Вольвич: не забуду о чувстве, которое испытываешь, когда в холодильнике пусто

Блокирующий казанского «Зенита» и сборной России Артём Вольвич рассказал, с какими эмоциями вспоминает своё детство в Нижневартовске.

«Зимой доходило до минус пятидесяти. Сейчас я люблю шутить про то, что в тех краях, где я вырос, приходилось не жить, а выживать. Но, по сути, именно так и было. 90-е… Высокая преступность. Дефолт. Мама, пытаясь прокормить нас с братом, работала на трёх работах. Отец очень рано ушёл из семьи.

Вспоминаю о детстве отчасти с болью. С другой стороны, в нём было много весёлого. И вообще хорошо, что всё это было. Это помогло сформировать мою личность. И хотя также наложило определённый негативный отпечаток, зато очень сильно закалило. Я, например, понял, насколько важна дружба, которая, как я считаю, всё-таки познаётся в беде. Слава богу, у меня есть друзья, которые прошли со мной много испытаний. Также я знаю цену деньгам и никогда не забуду о том чувстве, которое ты испытываешь, когда у тебя нет ничего в холодильнике. Ещё я точно знаю, что, когда ты даёшь обещания, ты должен их выполнять, что это не пустой звук. Ну и всё-таки считаю, что у меня есть чёткое осознание того, как надо идти по жизни, что надо делать и почему так важно отвечать за свои слова и поступки», — цитирует Вольвича VTBRussia.