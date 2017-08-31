Съёмщиков: рассчитывали, что на предварительном этапе КР «НОВА» будет фаворитом

Капитан новокуйбышевской «НОВЫ» Владимир Съёмщиков рассказал, за счёт чего команде удалось выиграть три матча подряд на старте предварительного этапа Кубка России. Накануне «НОВА» обыграла «Тархан» из Стерлитамака со счётом 3:0 (25:22, 25:20, 25:20).

«Весь секрет наших побед – в хорошей работе. Мы чуть раньше остальных команд закончили сбор и предсезонную подготовку. Рассчитывали, что на предварительном этапе Кубка России будем фаворитами. И поэтому очень рады стопроцентному результату первого тура, выиграв три матча из трёх. Сегодня игра была несколько неровной, но тому вина усталость, даже больше психологическая. Вчера мы провели очень непростой поединок с хозяевами тура, отдали много эмоций, это сказалось в игре с «Тарханом». Но завтра выходной, будет время восстановится и продолжить работу с новыми силами», — цитирует Съёмщикова официальный сайт новосибирского «Локомотива».