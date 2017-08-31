Голубев: с игровыми кондициями всё у сборной России будет в порядке

Либеро сборной России Валентин Голубев оценил выступление команды на групповом этапе чемпионата Европы в Польше. Подопечные Сергея Шляпникова одержали три победы подряд — над командами Болгарии, Словении и Испании. В четвертьфинале россияне сыграют со словенцами.

«Испанцы оказались самой слабой командой в нашей группе. Мы победили, что называется, на классе. Хотя в третьей партии нам пришлось немного повозиться. Сами виноваты — немного потеряли концентрацию и уже ближе к концовке сета позволили соперникам выйти вперёд. К тому же испанцы поймали кураж, они забивали шальные мячи. Но в итоге мы их всё-таки дожали и добились уверенной победы со счётом 3:0.

Словенцы сыграли с нами намного чище болгар, ошибок с их стороны было очень мало, в результате чего нам приходилось зарабатывать очки самим. К тому же в двух партиях мы находились в роли догоняющих, что вносило определённую нервозность. Но всё-таки у нас получилось решить концовку в свою пользу.

Позади у нас три игры за пять дней, и тренировки были между матчами. Так что один день отдыха не повредил — нужно было немного перевести дух. Ну а во второй день мы хорошо поработали на тренировке, и, думаю, к четвертьфиналу с игровыми кондициями всё у нас будет в порядке», — цитируют Голубева «Известия».