Гамова: о словах Маричева подумала: «Почему я должна прикрывать чью-то попу?»

Двукратная чемпионка мира, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Екатерина Гамова в своей книге «Game Over. Волейбол продолжается» рассказала, как приняла решение завершить карьеру.

«Когда меня не взяли на Олимпиаду в Рио, конечно, сильно расстроилась. Признаюсь, это стало неожиданностью. Да, я не рассчитывала на то, что меня сразу поставят в стартовую шестёрку, поскольку понимала, что после травмы нахожусь не в лучших кондициях. Но готова была к любой роли, помогать команде, чем смогу. Однако Маричев позвонил и сказал, что вызывать меня не будет. Объяснил своё решение следующим образом: и у меня, и у клуба в целом сезон не сложился. Какое отношение всё это имеет к сборной, честно говоря, было не очень понятно. Меня даже не вызвали на сборы, чтобы дать возможность набрать форму и побороться за место в составе. На самом деле, в моём состоянии прослеживалась чёткая положительная динамика, и я вполне могла подойти к Олимпиаде в хороших кондициях.

Искренне радовалась тому, что моё здоровье улучшается, что смогу помочь сборной. И тут такой телефонный звонок… Меня даже не захотели посмотреть, не дали шанса попробовать. Причём сказано это было в несколько странной форме: мы тебя сейчас не берём, но может возникнуть такая ситуация, что срочно позвоним и возьмём, если будет необходимость. Нет уж, спасибо. Почему я должна прикрывать собой чью-то, простите за выражение, попу? В тот же день позвонила супругу и сказала, что завершаю карьеру. Совсем и окончательно. И на следующий день публично объявила о своём решении", — приводят отрывок из книги «Аргументы и факты».