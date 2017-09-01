Стали известны места проведения мужского и женского ЧЕ-2019

Европейская конфедерация волейбола объявила места проведения мужского и женского чемпионатов Европы 2019 года. Соревнования впервые пройдут в четырёх странах.

Мужской турнир с участием 24 сборных пройдёт с 13 по 29 сентября 2019 года. Его примут Франция, Словения, Бельгия и Нидерланды.

Женский чемпионат Европы пройдёт в Турции, Польше, Венгрии и Чехии. Дата и города, которые примут турнир, станут известны позже. Число участников финальной стадии также составит 24 команды, сообщает официальный сайт ЕКВ.