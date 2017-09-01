175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гамова: в «Уралочке» сказали, что отдадут трудовую в обмен на ключи от квартиры

1 сентября 2017, пятница. 16:12 Волейбол

Двукратная чемпионка мира, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Екатерина Гамова в своей книге «Game Over. Волейбол продолжается» рассказала, о скандале, которым сопровождался её уход из «Уралочки» в 2004 году.

«Первые мысли об уходе из «Уралочки» появились в тот момент, когда нас стали заставлять переписывать контракты. Мы были оформлены как индивидуальные предприниматели. Спасибо, нашлись знающие люди, которые подсказали: если подпишем эти соглашения, то никогда в жизни не сможем их разорвать. Работодатель получает над тобой полную власть…

Чуть позже я узнала, что два игрока «Уралочки» уже самостоятельно изучают варианты, как уйти из клуба: Таня Горшкова и Наталья Сафронова. После этого я и Настя Беликова тоже решили работать в аналогичном направлении. Для начала приняли для себя принципиальное решение — контракты эти в любом случае не переподписывать.

Для Карполя это стало сюрпризом. Он дал нам соответствующие бумаги на подпись в Японии, когда мы находились в расположении сборной. Помню, я зашла к тренеру в номер и разрыдалась… Естественно, подписывать ничего не стала. Он, конечно, был немножко ошарашен всей этой ситуацией, разволновался. С его стороны ведь это как выглядело? Заходит игрок в комнату, видит на столе контракт и начинает плакать навзрыд…

После этого случая на какое-то время нас с этими контрактами оставили в покое. Но было уже понятно, что необходимо найти людей, которые смогут нам помочь. Потому что за Карполем сила, он правит федерацией. А мы, по сути, одни. Беззащитны и никому особенно не нужны.

…Карполь провёл со мной долгую беседу, но я ему ничего не сказала о желании уйти из «Уралочки». А он пытался «давить на психику». В основном — на совесть. Рассказывал, что в «Уралочке» меня воспитали, вложили в эту подготовку много сил, времени и денег. Говорил, что у меня всё будет хорошо, что сумму контракта существенно увеличат. Я слушала, кивала, но сама понимала, что пути назад нет. Юридическая машинка запущена, мосты сожжены.И на следующий день просто пришла в офис клуба и написала заявление об уходе по собственному желанию…

…Потом, конечно, всевозможных неприятных моментов тоже хватало. Например, когда я пришла в «Уралочку» забирать свою трудовую книжку, меня и пугали, и рисовали не самые радужные перспективы. В итоге сказали примерно следующее: «Отдадим трудовую книжку только в обмен на ключи от квартиры». Там смысл в том, что в одном из пунктов контракта было прописано: «Гамова на протяжении трёх лет является арендатором квартиры, а потом эта недвижимость переходит в её собственность». А эти три года на момент конфликта ещё не истекли. Великанов угрожал, обещал, что выкинет вещи моей мамы на улицу… Мама — молодец, не растерялась, сказала: «Пожалуйста, вперёд, приезжайте, выбрасывайте. Я в ту же секунду обзвоню все газеты и телеканалы, чтобы тоже приехали. И показали всей стране, как „Уралочка“ обращается с заслуженным мастером спорта», — приводят отрывок из книги «Аргументы и факты».

Гамова: о словах Маричева подумала: «Почему я должна прикрывать чью-то попу?»
Источник: Аргументы и факты Сообщить об ошибке
Теги
ЖВК Уралочка-НТМК Екатерина Гамова Наталья Сафронова Николай Карполь
Новости. Волейбол
1 сентября 2017, пятница
16:12 Гамова: в «Уралочке» сказали, что отдадут трудовую в обмен на ключи от квартиры
15:14 Шипулин: думаю, сборная России должна победить на чемпионате Европы
14:13 Стали известны места проведения мужского и женского ЧЕ-2019
13:24 Хтей: сборная России на ЧЕ доказывает, что это команда с большой буквы
12:25 Паенк: волейболисты сборной Словении потратили все силы в матче с Польшей
11:15 Ковач: Россия жаждет играть в финале ЧЕ, но здесь было уже немало сюрпризов
10:24 Винчич: сборная России ничего не позволила сделать словенцам
09:30 Гамова: о словах Маричева подумала: «Почему я должна прикрывать чью-то попу?»
31 августа 2017, четверг
23:31 Россия сыграет с Бельгией в полуфинале ЧЕ по волейболу
23:01 Михайлов: сборная Словении осталась во вчерашнем матче с Польшей
22:19 Шляпников: командная работа стала ключом к успеху сборной России
20:42 «ФАКЕЛ» одержал третью победу в Кубке России по волейболу
20:08 Сборная России по волейболу вышла в полуфинал ЧЕ
17:35 Спиридонов: с Хтеем мы могли и о любви разговаривать, я — игрок «Енисея»
16:20 Вербов: предыдущий сезон получился не совсем захватывающим
15:09 Шулепов: в трёх матчах Кубка России для «АСК» всё было печально
14:27 Голубев: с игровыми кондициями всё у сборной России будет в порядке
13:38 Климкин: санкт-петербургскому «Зениту» нужно проделать ещё много работы
12:19 Согрин: Казань – это такой соперник, на которого не нужно настраиваться
11:38 Алекно: у «Зенита» алиби. Тренируемся вдевятером с тремя либеро
10:15 Петров: «Локомотив» на отлично справился с задачей в матче с «Нефтяником»
09:20 Съёмщиков: рассчитывали, что на предварительном этапе КР «НОВА» будет фаворитом
00:44 Словенцы победили Польшу и сыграют с Россией в 1/4 финала ЧЕ
30 августа 2017, среда
21:33 Болгары и итальянцы вышли в четвертьфинал чемпионата Европы в Польше
18:19 «Зенит» и «Енисей» выиграли последние матчи на предварительном этапе КР
16:22 «Динамо-Москва» победило «Ярославич», «НОВА» обыграла «Тархан» в Кубке России
15:15 Вольвич: не забуду о чувстве, которое испытываешь, когда в холодильнике пусто
14:10 Плачи: доволен игрой с «Уралом», хотя она была непростая
13:08 Баньоли: «ФАКЕЛ» действовал результативно в нужные моменты
12:22 Ермаков: соперники не в того подавали планер, поэтому и проиграли
11:16 Брянский: «НОВА» держала съём, наверное, это придало нам сил
10:26 Петров: «Локомотив» должен был решать исход игры с «НОВОЙ» в трёх партиях
09:27 Касторнов: нам не надо обольщаться после трёх побед на старте чемпионата Европы
29 августа 2017, вторник
23:44 Хтей: в 1/4 финала ЧЕ по волейболу 20 тыс. человек будут болеть против России
21:06 Санкт-петербургский «Зенит» выиграл у казанского в матче Кубка России
17:25 Волейболисты РФ на тай-брейке проиграли команде Ирана в финале Универсиады
09:59 Клюка: я чувствую себя хорошо, всё идёт по плану
09:52 Шляпников: матч с Испанией показал, кто может сыграть в следующих встречах
04:17 Малых: в финале Универсиады было тяжело психологически, но все выдержали
00:59 Сборные Польши и Словении поспорят за право сыграть с Россией в 1/4 финала ЧЕ
28 августа 2017, понедельник
23:13 Сборная России победила Испанию на чемпионате Европы по волейболу
22:05 «Белогорье» и «ФАКЕЛ» победили на КР, питерский «Зенит» проиграл «Динамо-ЛО»
21:06 Сербы победили финнов, Германия обыграла Словакию на ЧЕ в Польше
19:05 «Зенит-Казань», «Локомотив» и московское «Динамо» добились побед на старте КР
17:24 Женская сборная России по волейболу победила на Универсиаде
Все новости RSS
Партнерский контент