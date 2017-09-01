Гамова: в «Уралочке» сказали, что отдадут трудовую в обмен на ключи от квартиры

Двукратная чемпионка мира, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Екатерина Гамова в своей книге «Game Over. Волейбол продолжается» рассказала, о скандале, которым сопровождался её уход из «Уралочки» в 2004 году.

«Первые мысли об уходе из «Уралочки» появились в тот момент, когда нас стали заставлять переписывать контракты. Мы были оформлены как индивидуальные предприниматели. Спасибо, нашлись знающие люди, которые подсказали: если подпишем эти соглашения, то никогда в жизни не сможем их разорвать. Работодатель получает над тобой полную власть…

Чуть позже я узнала, что два игрока «Уралочки» уже самостоятельно изучают варианты, как уйти из клуба: Таня Горшкова и Наталья Сафронова. После этого я и Настя Беликова тоже решили работать в аналогичном направлении. Для начала приняли для себя принципиальное решение — контракты эти в любом случае не переподписывать.

Для Карполя это стало сюрпризом. Он дал нам соответствующие бумаги на подпись в Японии, когда мы находились в расположении сборной. Помню, я зашла к тренеру в номер и разрыдалась… Естественно, подписывать ничего не стала. Он, конечно, был немножко ошарашен всей этой ситуацией, разволновался. С его стороны ведь это как выглядело? Заходит игрок в комнату, видит на столе контракт и начинает плакать навзрыд…

После этого случая на какое-то время нас с этими контрактами оставили в покое. Но было уже понятно, что необходимо найти людей, которые смогут нам помочь. Потому что за Карполем сила, он правит федерацией. А мы, по сути, одни. Беззащитны и никому особенно не нужны.

…Карполь провёл со мной долгую беседу, но я ему ничего не сказала о желании уйти из «Уралочки». А он пытался «давить на психику». В основном — на совесть. Рассказывал, что в «Уралочке» меня воспитали, вложили в эту подготовку много сил, времени и денег. Говорил, что у меня всё будет хорошо, что сумму контракта существенно увеличат. Я слушала, кивала, но сама понимала, что пути назад нет. Юридическая машинка запущена, мосты сожжены.И на следующий день просто пришла в офис клуба и написала заявление об уходе по собственному желанию…

…Потом, конечно, всевозможных неприятных моментов тоже хватало. Например, когда я пришла в «Уралочку» забирать свою трудовую книжку, меня и пугали, и рисовали не самые радужные перспективы. В итоге сказали примерно следующее: «Отдадим трудовую книжку только в обмен на ключи от квартиры». Там смысл в том, что в одном из пунктов контракта было прописано: «Гамова на протяжении трёх лет является арендатором квартиры, а потом эта недвижимость переходит в её собственность». А эти три года на момент конфликта ещё не истекли. Великанов угрожал, обещал, что выкинет вещи моей мамы на улицу… Мама — молодец, не растерялась, сказала: «Пожалуйста, вперёд, приезжайте, выбрасывайте. Я в ту же секунду обзвоню все газеты и телеканалы, чтобы тоже приехали. И показали всей стране, как „Уралочка“ обращается с заслуженным мастером спорта», — приводят отрывок из книги «Аргументы и факты».