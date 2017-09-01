Гамова стала членом комиссии спортсменов Европейской конфедерации волейбола

Двукратная чемпионка мира по волейболу россиянка Екатерина Гамова вошла в комиссию спортсменов Европейской конфедерации волейбола, сообщает официальный сайт организации. Состав комиссии, членами которой, помимо Гамовой, стали ещё семь человек, был утверждён на генеральной ассамблее конфедерации в Кракове.



Председателем комиссии стал итальянец Самуэле Папи, секретарём — сербка Майя Огненович. Кроме того, в новый состав органа ЕКВ вошли болгарин Любомир Ганев, латвиец Александр Самойлов, поляк Павел Загумный, голландка Лоннеке Слютьес и турчанка Неслихан Демир Гюлер.