«Белогорье», «ФАКЕЛ» и «Кузбасс» добились побед на предварительном этапе КР

«Белогорье» в четвёртом туре предварительного этапа Кубка России в зоне 4 на своей площадке победило челябинское «Динамо». В другом матче группы красноярский «Енисей» оказался сильнее барнаульского «Университета».

В зоне 5 «ФАКЕЛ» переиграл «Урал», а в Зоне 6 в Махачкале местный «Дагестан» в пяти сетах переиграл «Газпром-Югра», а «Кузбасс» уверенно победил МГТУ.

Мужчины. Кубок России. Предварительный этап

4-й тур



Зона 4. Белгород

Динамо (Челябинск) — Белогорье (Белгород) — 0:3 (13:25, 17:25, 24:26)

«Университет» (Барнаул) — «Енисей» (Красноярск) — 0:3 (16:25, 23:25, 21:25).



Зона 5. Серпухов

«Урал» (Уфа) — «ФАКЕЛ» (Новый Уренгой) — 1:3 (20:25, 24:26, 25:20, 19:25).



Зона 6. Махачкала

«Дагестан» (Махачкала) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:2 (25:17, 21:25, 25:22, 18:25, 15:12)

МГТУ (Москва) — «Кузбасс» (Кемерово) — 0:3 (14:25, 25:27, 16:25).