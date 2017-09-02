175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Белогорье», «ФАКЕЛ» и «Кузбасс» добились побед на предварительном этапе КР

2 сентября 2017, суббота. 00:57 Волейбол

«Белогорье» в четвёртом туре предварительного этапа Кубка России в зоне 4 на своей площадке победило челябинское «Динамо». В другом матче группы красноярский «Енисей» оказался сильнее барнаульского «Университета».

В зоне 5 «ФАКЕЛ» переиграл «Урал», а в Зоне 6 в Махачкале местный «Дагестан» в пяти сетах переиграл «Газпром-Югра», а «Кузбасс» уверенно победил МГТУ.

Мужчины. Кубок России. Предварительный этап
4-й тур

Зона 4. Белгород
Динамо (Челябинск) — Белогорье (Белгород) — 0:3 (13:25, 17:25, 24:26)
«Университет» (Барнаул) — «Енисей» (Красноярск) — 0:3 (16:25, 23:25, 21:25).

Зона 5. Серпухов
«Урал» (Уфа) — «ФАКЕЛ» (Новый Уренгой) — 1:3 (20:25, 24:26, 25:20, 19:25).

Зона 6. Махачкала
«Дагестан» (Махачкала) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:2 (25:17, 21:25, 25:22, 18:25, 15:12)
МГТУ (Москва) — «Кузбасс» (Кемерово) — 0:3 (14:25, 25:27, 16:25).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ВК Енисей МВК Белогорье МВК Газпром-Югра МВК Кузбасс МВК Урал МВК ФАКЕЛ
Новости. Волейбол
2 сентября 2017, суббота
00:57 «Белогорье», «ФАКЕЛ» и «Кузбасс» добились побед на предварительном этапе КР
1 сентября 2017, пятница
23:29 Гамова стала членом комиссии спортсменов Европейской конфедерации волейбола
20:18 Казанский и питерский ВК «Зенит», «Локомотив» и «Динамо» выиграли матчи в КР
17:21 Хейнен: победа — 3:2 — над Россией в полуфинале ЧЕ будет нормальным результатом
16:12 Гамова: в «Уралочке» сказали, что отдадут трудовую в обмен на ключи от квартиры
15:14 Шипулин: думаю, сборная России должна победить на чемпионате Европы
14:13 Стали известны места проведения мужского и женского ЧЕ-2019
13:24 Хтей: сборная России на ЧЕ доказывает, что это команда с большой буквы
12:25 Паенк: волейболисты сборной Словении потратили все силы в матче с Польшей
11:15 Ковач: Россия жаждет играть в финале ЧЕ, но здесь было уже немало сюрпризов
10:24 Винчич: сборная России ничего не позволила сделать словенцам
09:30 Гамова: о словах Маричева подумала: «Почему я должна прикрывать чью-то попу?»
31 августа 2017, четверг
23:31 Россия сыграет с Бельгией в полуфинале ЧЕ по волейболу
23:01 Михайлов: сборная Словении осталась во вчерашнем матче с Польшей
22:19 Шляпников: командная работа стала ключом к успеху сборной России
20:42 «ФАКЕЛ» одержал третью победу в Кубке России по волейболу
20:08 Сборная России по волейболу вышла в полуфинал ЧЕ
17:35 Спиридонов: с Хтеем мы могли и о любви разговаривать, я — игрок «Енисея»
16:20 Вербов: предыдущий сезон получился не совсем захватывающим
15:09 Шулепов: в трёх матчах Кубка России для «АСК» всё было печально
14:27 Голубев: с игровыми кондициями всё у сборной России будет в порядке
13:38 Климкин: санкт-петербургскому «Зениту» нужно проделать ещё много работы
12:19 Согрин: Казань – это такой соперник, на которого не нужно настраиваться
11:38 Алекно: у «Зенита» алиби. Тренируемся вдевятером с тремя либеро
10:15 Петров: «Локомотив» на отлично справился с задачей в матче с «Нефтяником»
09:20 Съёмщиков: рассчитывали, что на предварительном этапе КР «НОВА» будет фаворитом
00:44 Словенцы победили Польшу и сыграют с Россией в 1/4 финала ЧЕ
30 августа 2017, среда
21:33 Болгары и итальянцы вышли в четвертьфинал чемпионата Европы в Польше
18:19 «Зенит» и «Енисей» выиграли последние матчи на предварительном этапе КР
16:22 «Динамо-Москва» победило «Ярославич», «НОВА» обыграла «Тархан» в Кубке России
15:15 Вольвич: не забуду о чувстве, которое испытываешь, когда в холодильнике пусто
14:10 Плачи: доволен игрой с «Уралом», хотя она была непростая
13:08 Баньоли: «ФАКЕЛ» действовал результативно в нужные моменты
12:22 Ермаков: соперники не в того подавали планер, поэтому и проиграли
11:16 Брянский: «НОВА» держала съём, наверное, это придало нам сил
10:26 Петров: «Локомотив» должен был решать исход игры с «НОВОЙ» в трёх партиях
09:27 Касторнов: нам не надо обольщаться после трёх побед на старте чемпионата Европы
29 августа 2017, вторник
23:44 Хтей: в 1/4 финала ЧЕ по волейболу 20 тыс. человек будут болеть против России
21:06 Санкт-петербургский «Зенит» выиграл у казанского в матче Кубка России
17:25 Волейболисты РФ на тай-брейке проиграли команде Ирана в финале Универсиады
09:59 Клюка: я чувствую себя хорошо, всё идёт по плану
09:52 Шляпников: матч с Испанией показал, кто может сыграть в следующих встречах
04:17 Малых: в финале Универсиады было тяжело психологически, но все выдержали
00:59 Сборные Польши и Словении поспорят за право сыграть с Россией в 1/4 финала ЧЕ
28 августа 2017, понедельник
23:13 Сборная России победила Испанию на чемпионате Европы по волейболу
Все новости RSS
Партнерский контент