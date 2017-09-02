Женский чемпионат Европы — 2019 пройдёт в четырёх странах

Европейская конфедерация волейбола объявила о проведении женского чемпионата Европы 2019 года в Турции, Польше, Чехии и Венгрии, сообщает официальный сайт организации. Напомним, что предстоящий континентальный форум состоится с 22 сентября по 1 октября в Азербайджане и Грузии.

Чехия примет чемпионат Европы среди женских команд в пятый раз, Турция — в третий раз, Польша — во второй, а Венгрия ранее соревнования такого уровне не проводила.

Сроки чемпионата Европы — 2019 станут известны позднее. За титул будут бороться 24 сборные.