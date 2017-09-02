Казанский «Зенит» обыграл питерских одноклубников на Кубке России

Завершились матчи 5-го тура предварительного этапа Кубка России по волейболу среди мужских команд. Казанский «Зенит» победил одноимённый петербургский клуб, взяв реванш за поражение во 2-м туре. Первую победу на турнире одержал «Газпром-Югра».
Кубок России. Предварительный этап, 5-й тур
Зона 1, Санкт-Петербург
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Зенит» (Казань) — 0:3 (21:25, 17:25, 24:26).
АСК (Нижегородская область) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.) — 0:3 (18:25, 15:25, 18:25).
Зона 2, Нижневартовск
«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – «Динамо» (Москва) – 0:3 (23:25, 16:25, 14:25).
Зона 4, Белгород
«Енисей» (Красноярск) – «Белогорье» (Белгород) – 0:3 (16:25, 17:25, 16:25).
«Университет» (Барнаул) – «Динамо» (Челябинск) – 2:3 (17:25, 25:20, 21:25, 35:33, 13:15).
Зона 6, Махачкала
МГТУ (Москва) – «Дагестан» (Махачкала) – 0:3 (18:25, 22:25, 20:25).
«Кузбасс» (Кемерово) – «Газпром-Югра» (Сургут) – 1:3 (20:25, 29:31, 25:16, 19:25).