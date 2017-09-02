Мужская сборная России по волейболу вышла в финал чемпионата Европы, который проходит в Польше. В полуфинале подопечные Сергея Шляпникова не оставили шансов сборной Бельгии, уверенно выиграв каждую из трёх партий — 3:0 (25:14, 25:17, 25:17). Ни в одном из сетов бельгийцы не смогли набрать и 20 очков. Самым результативным игроком матча стал Дмитрий Волков, набравший 18 очков (4 из них на блоке). 13 баллов принёс команде Максим Михайлов, трижды подавший навылет.

3 сентября в финале чемпионата Европы сборная России сыграет с командой Германии.

В матче за третье место сыграют команды Бельгии и Сербии.

Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Краков, Польша

Полуфинал

Россия – Бельгия – 3:0 (25:14, 25:17, 25:17)