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Жигалов: надеюсь, в финале сборная России продолжит победную серию на ЧЕ

3 сентября 2017, воскресенье. 00:54 Волейбол

Диагональный сборной России по волейболу Максим Жигалов прокомментировал победу в полуфинале чемпионата Европы над командой Бельгии (3:0), гарантировавшую российской команде медали континентального первенства. В ходе турнира сборная России одержала 5 побед со счётом 3:0.

«Я доволен результатом и качеством нашей игры против Бельгии. Надеюсь, что завтра мы сможем сохранить этот уровень и продолжить нашу победную серию. Мы видели, как Германия в полуфинале с Сербией сделала камбэк, поэтому мы позаботились о том, чтобы сохранить концентрацию и не потерять бдительность после двух выигранных партий. Мы всегда должны быть готовы нанести ответный удар, и я рад, что сегодня в полуфинале мы были внимательны и сыграли на высоком уровне до окончания матча», — приводит слова Жигалова официальный сайт турнира.

Финал чемпионата Европы Россия – Германия начнётся в Кракове 3 сентября в 21:30 по московскому времени.

Сборная России по волейболу вышла в финал чемпионата Европы
Источник: CEV - The European Volleyball Confederation Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная Бельгии — Волейбол Мужская сборная Германии — Волейбол Мужская сборная России - Волейбол Максим Жигалов
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