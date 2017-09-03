Жигалов: надеюсь, в финале сборная России продолжит победную серию на ЧЕ

Диагональный сборной России по волейболу Максим Жигалов прокомментировал победу в полуфинале чемпионата Европы над командой Бельгии (3:0), гарантировавшую российской команде медали континентального первенства. В ходе турнира сборная России одержала 5 побед со счётом 3:0.

«Я доволен результатом и качеством нашей игры против Бельгии. Надеюсь, что завтра мы сможем сохранить этот уровень и продолжить нашу победную серию. Мы видели, как Германия в полуфинале с Сербией сделала камбэк, поэтому мы позаботились о том, чтобы сохранить концентрацию и не потерять бдительность после двух выигранных партий. Мы всегда должны быть готовы нанести ответный удар, и я рад, что сегодня в полуфинале мы были внимательны и сыграли на высоком уровне до окончания матча», — приводит слова Жигалова официальный сайт турнира.

Финал чемпионата Европы Россия – Германия начнётся в Кракове 3 сентября в 21:30 по московскому времени.