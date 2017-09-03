Алекно: тяжело руководить действиями сына, честно признаюсь

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал победу над одноклубниками из Санкт-Петербурга в матче предварительного этапа Кубка России со счётом 3:0 (25:21, 25:17, 26:24).

«Особенным для нас является то, что мы играем фактически вторым составом. Ну, полуторным, скажем так. Для наших молодых игроков такие победы, такие тяжёлые выигранные мячи и концовки – это очень важно. Для Алексеева, для Алекно… Понятно, что в чемпионате у нас будет совсем другая команда и другой коленкор. Но конкретно на этом турнире – да, это был важный матч.

Тяжело руководить действиями сына, честно признаюсь. Переживаю за него. А он – за меня. Лоран думает, что очень подводит меня каждым неудачным розыгрышем… Но ничего, привыкнет. В конце концов, в истории спорта хватает примеров, когда отец успешно тренировал сына. В любом случае, требую я от него больше, чем от кого-либо», — цитирует Алекно официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.