Завершились матчи предварительного этапа Кубка России по волейболу

Тремя матчами завершился предварительный этап розыгрыша Кубка России по волейболу среди мужских команд. Победителями зон стали «Динамо-ЛО», «Динамо» (Москва), «Локомотив» (Новосибирск), «Белогорье», «ФАКЕЛ» и «Дагестан».

12 команд, которые на втором этапе (12-15 октября) разыграют три путёвки в «Финал четырёх», а также команда-хозяин «Финала четырёх» будут названы позднее, согласно регламенту турнира.

Волейбол. Кубок России. Мужчины. Предварительный этап. 6-й тур

Зона 1. Санкт-Петербург

АСК (Нижегородская область) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:3 (24:26, 21:25, 14:25).

Зона 4. Белгород

«Белогорье» (Белгород) – «Университет» (Барнаул) — 3:1 (25:27, 25:17, 27:25, 25:15).

Зона 6. Махачкала

«Дагестан» (Махачкала) – «Кузбасс» (Кемерово) — 1:3 (15:25, 28:26, 20:25, 21:25).