Сборная России по волейболу — чемпион Европы

Мужская сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы, который проходил в Польше, на тай-брейке обыграв команду Германии со счётом 3:2 (25:19, 20:25, 25:22, 17:25, 15:13). Подопечные Сергея Шляпникова уверенно выиграли первую и третью партии, но во второй и четвёртой у россиян мало что получалось. Всё решилось на тай-брейке.

Самым результативным игроком матча стал немец Георг Гроцер, набравший 23 очка.15 очков на счету Максима Михайлова, 12 баллов принёс команде Дмитрий Волков, трижды подавший навылет и сделавший 4 результативных блока.

Сборная России выиграла чемпионат Европы впервые с 2013 года.

Бронзовым призёром стала сборная Сербии, на тай-брейке обыгравшая команду Бельгии (3:2).

Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Краков, Польша

Финал

Россия – Германия – 3:2 (25:19, 20:25, 25:22, 17:25, 15:13).