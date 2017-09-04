Михайлов — MVP чемпионата Европы, Гранкин и Волков — в символической сборной

Самым ценным игроком чемпионата Европы по волейболу, который завершился в Польше победой сборной России, признан диагональный чемпионов Европы Максим Михайлов. В символическую сборную турнира также вошли связующий Сергей Гранкин и доигровщик Дмитрий Волков.
Символическая сборная чемпионата Европы
MVP – Максим Михайлов (Россия).
Связующий – Сергей Гранкин (Россия).
Диагональный – Георг Гроцер (Германия)
Доигровщики – Дмитрий Волков (Россия) и Денис Калиберда (Германия).
Блокирующие – Сречко Лисинац (Сербия) и Маркус Боме (Германия);
Либеро — Лови Стуер (Бельгия).
Сборная России по волейболу — чемпион Европы