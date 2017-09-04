Шляпников: это был тяжёлый финал, но я верил в победу сборной России

Главный тренер сборной России Сергей Шляпников после победы в финале чемпионата Европы подчеркнул, что верил в успех своей команды. Россияне завоевали золотые медали первенства в противостоянии с соперниками из Германии 3:2 (25:19, 20:25, 25:22, 17:25, 15:13).



«Это был тяжёлый финальный матч, но это финал чемпионата Европы, и эта игра не могла быть лёгкой. Мы очень хорошо начали, но вскоре Германия сумела прибавить. Я знал, что здесь может случиться абсолютно всё, ведь мы мы боролись за золотую медаль. Поэтому, даже когда Германия вела 5:2 на тай-брейке, я всё ещё верил в нашу победу, и об этом сказал своим игрокам», — цитирует специалиста пресс-служба турнира.

Сборная России по волейболу — чемпион Европы