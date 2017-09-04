Михайлов: потрясающий результат, мы показали, что у России сильная команда

Признанный самым ценным игроком чемпионата Европы Максим Михайлов отметил ценность победы россиян на первенстве континента. В решающем противостоянии сборная России в пяти сетах обыграла соперников из Германии в финале чемпионата Европы со счётом 3:2 (25:19, 20:25, 25:22, 17:25, 15:13).



«Это потрясающий результат, тем более, что мы не выигрывали золотые медали в течение долгого времени. Это придаёт победе ещё большую ценность. Эта победа прибавит нам ещё большую уверенность.



Победа — это победа, и теперь мы можем праздновать титул чемпионов Европы. Мы показали, что сборная России — сильная команда», — цитирует Михайлова пресс-служба турнира.

Михайлов — MVP чемпионата Европы, Гранкин и Волков — в символической сборной